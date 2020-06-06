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futebol

Borussia Dortmund pensa em Ferran Torres caso perca Jadon Sancho

O jogador do Valencia tem uma cláusula de rescisão
de 80 milhões de euros (cerca de R$ 449 milhões)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2020 às 16:09

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 16:09

Crédito: AFP
Caso perca Jadon Sancho, o Borussia Dortmund já escolheu o possível substituto. A 'Sky Sports' informa que o alvo dos alemães é Ferran Torres, do Valencia. Os representantes do clube já se reuniram com os agentes do jogador e transmitiram seu interesse.
A Juventus e o Liverpool também acompanham o jogador. Com contrato até 2021 e sem renovação, o Valencia pode ser obrigado a vencer seu atacante para não perdê-lo de graça. A cláusula rescisória é de 80 milhões de euros (cerca de R$ 449 milhões).
Na atual temporada, Ferran Torres atuou em 35 partidas, marcou seis gols e contribuiu com sete assistências.E MAIS:Lucas Paquetá faz dois gols em jogo-treino e é destaque no MilanCom gol no fim, RB Leipzig tropeça e empata com o lanterna PaderbornFortuna e Hoffenheim empatam e seguem com futuros indefinidosBayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título AlemãoBrescia quer rescindir contrato de Balotelli após polêmicasBarça volta a treinar no Camp Nou, mas Messi faz trabalho individual E MAIS:

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