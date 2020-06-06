Borussia Dortmund pensa em Ferran Torres caso perca Jadon Sancho

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Caso perca Jadon Sancho, o Borussia Dortmund já escolheu o possível substituto. A 'Sky Sports' informa que o alvo dos alemães é Ferran Torres, do Valencia. Os representantes do clube já se reuniram com os agentes do jogador e transmitiram seu interesse.

A Juventus e o Liverpool também acompanham o jogador. Com contrato até 2021 e sem renovação, o Valencia pode ser obrigado a vencer seu atacante para não perdê-lo de graça. A cláusula rescisória é de 80 milhões de euros (cerca de R$ 449 milhões).