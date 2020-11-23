Borussia Dortmund monitora situação de Christian Eriksen

Contratado em janeiro de 2019, Christian Eriksen não conseguiu se firmar na Inter de Milão e deve deixar o clube. De acordo com o "Tuttomercato", o Borussia Dortmund monitora a situação do dinamarquês e pode fazer uma investida na próxima janela de transferências. Eriksen já afirmou publicamente o desejo de deixar a Inter de Milão. Ele também criticou Antonio Conte pela forma que o utiliza e reclamou das poucas chances recebidas. Com contrato até 2024, Christian Eriksen atuou em apenas sete partidas com a camisa da Inter de Milão na atual temporada. Ele não marcou gols e nem deu assistências.