Borussia Dortmund expulsa ex-chanceler alemão por ligações com Vladmir Putin

O Borussia Dortmund removeu do cargo de sócio honorário, o ex-chanceler alemão, Gherhard Schröder, nesta quinta, devido a suas relações com o presidente russo Vladmir Putin e os cargos que ocupa em consórcios do país.O clube já tinha pedido a Schröder que rompesse os vínculos com as empresas russas, sob pena de ser obrigado a tomar uma decisão.

No comunicado oficial, o Borussia Dortmund afirmou que o fato de pertencer a consórcios russos é incompatível com o cargo de sócio honorário, em meio às invasões russas na Ucrânia com sérias violações às leis internacionais.

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Schröder é presidente do Conselho de Vigilância da petrolífera russa Rosmet, tem um cargo na Nord Stream, gasoduto que transporta gás da Rússia para o resto da Europa, e está previsto que passe também a integrar o conselho da Gazprom, companhia estatal russa de gás.

Schröder chefiou o governo entre 1998 e 2005, período da construção do Nord Stream I, que transporta gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico.