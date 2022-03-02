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futebol

Borussia Dortmund expulsa ex-chanceler alemão por ligações com Vladmir Putin

Clube revoga cargo de sócio honorário de Gherhard Schröder por suas ligações à Rússia...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 14:48

Publicado em 02 de Março de 2022 às 14:48

O Borussia Dortmund removeu do cargo de sócio honorário, o ex-chanceler alemão, Gherhard Schröder, nesta quinta, devido a suas relações com o presidente russo Vladmir Putin e os cargos que ocupa em consórcios do país.O clube já tinha pedido a Schröder que rompesse os vínculos com as empresas russas, sob pena de ser obrigado a tomar uma decisão.
No comunicado oficial, o Borussia Dortmund afirmou que o fato de pertencer a consórcios russos é incompatível com o cargo de sócio honorário, em meio às invasões russas na Ucrânia com sérias violações às leis internacionais.
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Schröder é presidente do Conselho de Vigilância da petrolífera russa Rosmet, tem um cargo na Nord Stream, gasoduto que transporta gás da Rússia para o resto da Europa, e está previsto que passe também a integrar o conselho da Gazprom, companhia estatal russa de gás.
Schröder chefiou o governo entre 1998 e 2005, período da construção do Nord Stream I, que transporta gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico.
Crédito:  Schröderéexpulsodoclube,devidoàsuaamizadecomPutin(Foto:AFP

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