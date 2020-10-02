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futebol

Borussia Dortmund empresta atacante para o Colônia

Jogador pouco produziu no clube aurinegro e tenta
melhor desempenho em rival da Bundesliga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 17:16

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:16

Crédito: Reprodução
O Borussia Dortmund não contará com Marius Wolf em seu elenco nesta temporada. O atacante de 23 anos foi emprestado pelo clube aurinegro ao Colônia, outro time da Bundesliga. Revelado pelo Munique 1860, Wolf chegou ao Dortmund em 2018/19, após se destacar pelo Eintracht Frankfurt. Entretanto, não conseguiu repetir as boas atuações no novo clube, onde atuou por 23 vezes e marcou apenas um gol, antes de ser emprestado ao Hertha Berlin, na temporada passada.
Pelo clube da capital, o jogador repetiu os números do tempo de Dortmund: outros 23 jogos e, novamente, somente uma bola na rede. Agora, Wolf parte para mais um desafio.

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