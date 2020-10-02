Borussia Dortmund empresta atacante para o Colônia

O Borussia Dortmund não contará com Marius Wolf em seu elenco nesta temporada. O atacante de 23 anos foi emprestado pelo clube aurinegro ao Colônia, outro time da Bundesliga. Revelado pelo Munique 1860, Wolf chegou ao Dortmund em 2018/19, após se destacar pelo Eintracht Frankfurt. Entretanto, não conseguiu repetir as boas atuações no novo clube, onde atuou por 23 vezes e marcou apenas um gol, antes de ser emprestado ao Hertha Berlin, na temporada passada.