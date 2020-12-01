Borussia Dortmund e Lazio fazem duelo pela parte de cima da tabela na Liga dos Campeões

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

Na parte de cima do Grupo F na Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund recebe a Lazio, nesta quarta-feira (2), às 17h (horário de Brasília). Quem vencer, ficará na liderança.

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESNo confronto direto entre os dois, na Itália, a Lazio venceu por 3 a 1. O Dortmund, porém, soma nove pontos contra oito dos italianos. Pode ser o confronto definitivo para a liderança do Grupo F.

- Somos os líderes do Grupo F e queremos que continue assim. A Lazio é uma equipe perigosa, mas queremos seguir em frente. Nosso foco está totalmente na partida de amanhã - disse Favre, que não poderá contar com Meunier para a partida.

Pelo lado da Lazio, Luiz Felipe e Caicedo são dúvidas para a partida.