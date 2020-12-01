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futebol

Borussia Dortmund e Lazio fazem duelo pela parte de cima da tabela na Liga dos Campeões

Alemães estão na liderança do Grupo F por um ponto de
diferença. Caso vençam, a primeira colocação estará encaminhada...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 15:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 15:00

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
Na parte de cima do Grupo F na Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund recebe a Lazio, nesta quarta-feira (2), às 17h (horário de Brasília). Quem vencer, ficará na liderança.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESNo confronto direto entre os dois, na Itália, a Lazio venceu por 3 a 1. O Dortmund, porém, soma nove pontos contra oito dos italianos. Pode ser o confronto definitivo para a liderança do Grupo F.
- Somos os líderes do Grupo F e queremos que continue assim. A Lazio é uma equipe perigosa, mas queremos seguir em frente. Nosso foco está totalmente na partida de amanhã - disse Favre, que não poderá contar com Meunier para a partida.
Pelo lado da Lazio, Luiz Felipe e Caicedo são dúvidas para a partida.
- Ainda falta algo para nos classificarmos para as oitavas de final. Sabemos o nosso valor, na ida pudemos demonstrar as nossas qualidades. No futebol não há matemática, mas estamos invictos. Até agora, alcançamos resultados importantes contra adversários de alto nível. Vamos jogar este jogo da melhor forma sabendo que tudo depende de nós mesmos - disse Inzaghi.

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