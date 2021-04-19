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futebol

Borussia Dortmund diz ser contra a criação da Superliga Europeia

Em comunicado, diretor geral do clube alemão mostra união ao Bayern de Munique e diz que rivais alemães 'apresentaram opiniões 100% idênticas em todas as conversas'...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 15:00
Crédito: WOLFGANG RATTAY / AFP / POOL
A exemplo do que fez o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund também se mostrou contrário à criação da Superliga Europeia, anunciada no último domingo. Em comunicado divulgado pelo clube, a equipe aurinegra, na palavra do CEO Hans-Joachim Watzke, deu sua versão.
+ Veja a tabela da Champions League- Os dois clubes alemães representados no Conselho de Administração da Associação de Clubes Europeus (ECA), Bayern de Munique e Borussia Dortmund, apresentaram opiniões 100% idênticas em todas as conversas - disse.
- Essa decisão significa que os clubes querem implementar a reforma planejada para a Liga dos Campeões. Foi a clara opinião dos membros da ECA que os planos da fundação da Superliga fossem rejeitados - concluiu.
+ Especialista diz “verdadeiro motivo” para a criação da Superliga na Europa; entenda
ENTENDA A SUPERLIGAAté o momento, os participantes da nova Liga são Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, pelo Big Six inglês. Na Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid fazem parte da cúpula. Pela Itália, Inter de Milão, Juventus e Milan concluem o grupo. Outros três clubes são aguardados para dar início ao torneio.
O molde do torneio giraria em torno de 20 clubes, dentre os quais 15 são os fundadores. As partidas ocorreriam nos meios de semana e as equipes seguiriam participando de seus campeonatos nacionais, conforme o calendário tradicional. Em um modelo parecido com o da NBA, os grupos seriam divididos em dois, cada um com 10 integrantes, dentre os quais três avançariam diretamente às quartas de final.
Os clubes que terminarem a primeira fase em quarto e quinto de seus grupos, disputarão entre si, em dois jogos, quem assume as vagas restantes. Assim como na Liga dos Campeões, os confrontos pela fase inicial e playoffs seriam de ida e volta. A final, todavia, será disputada em jogo único e local neutro.
Segundo o comunicado emitido pela organização da Superliga, a ideia central é elevar o patamar do futebol europeu.
- Proporcionará um crescimento econômico significantemente maior e apoio ao futebol europeu por meio de um compromisso de longo prazo com pagamentos de solidariedade ilimitados que crescerão de acordo com as receitas da Superliga - afirmou o comunicado da Superliga
- Estes pagamentos de solidariedade serão substancialmente mais elevados do que os gerados pela atual competição europeia e deverão ser superiores a € 10 bilhões durante o período de compromisso inicial dos clubes - concluiu.
Ainda sobre pagamentos, a Superliga prometeu uma base financeira por volta de € 3,5 bilhões para os clubes fundadores compensarem os prejuízos pela pandemia da Covid-19 e melhorarem suas infraestruturas. Caso o valor se confirme, seria superior aos pagos pela Uefa em todas suas competições (Liga dos Campeões, Liga Europa e Supercopa Europeia).
Já Andrea Agnelli, vice-presidente da organização, e presidente da Juventus, afirmou que a Superliga aumentaria a solidariedade entre os clubes, e tornaria o esporte mais atraente para os fãs.
- Nossos 12 clubes fundadores representam bilhões de fãs em todo o mundo e 99 troféus europeus. Nós nos reunimos nesse momento crítico permitindo que a competição europeia se transformasse, colocando o jogo que amamos numa base sustentável para o futuro a longo prazo, aumentando substancialmente a solidariedade e dando aos torcedores e jogadores amadores um fluxo regular de jogos de destaque que irão alimentar a sua paixão pelo jogo e, ao mesmo tempo, fornecer a eles um modelo atraente - disse o italiano.

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