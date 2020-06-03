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Borussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporada

Lucien Favre não convence dirigentes após derrota para o Bayern de Munique e aurinegros focam em Jesse Marsch, técnico do RB Salzburg e ex-comandante de Haaland...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 15:15

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 15:15

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
O Borussia Dortmund deve realizar mudanças para a próxima temporada em busca do título do Campeonato Alemão. De acordo com o “Bild”, Lucien Favre não será o técnico da equipe que irá tentar a contratação de Jesse Marsch, treinador do RB Salzburg, com quem Haaland trabalhou antes de vestir a camisa aurinegra.
A derrota para o Bayern de Munique no Signal Iduna Park foi o fator decisivo que fez com que os dirigentes do Dortmund tivessem certeza de que mudanças precisam ser feitas. O nome do norte-americano surgiu devido a boa temporada que faz na Áustria, devido a conquista da Copa no país, estar na liderança do campeonato nacional e ter ficado em 3º lugar em um grupo da Liga dos Campeões com Liverpool, Napoli e Genk.
O treinador começou sua carreira no futebol canadense, comandando o Impact Montreal antes de trabalhar no New York RB. Em 2018, Marsch se lançou ao futebol europeu para ser assistente de Ralf Ragnick, no RB Leipzig, e está em sua primeira temporada a frente do RB Salzburg.E MAIS:Chelsea busca a contratação de Aubameyang, do ArsenalGiroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queriaAuxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a ZidaneDembélé pode ser emprestado para a Juventus na próxima temporadaMessi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesão E MAIS:

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