Borussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporada

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O Borussia Dortmund deve realizar mudanças para a próxima temporada em busca do título do Campeonato Alemão. De acordo com o “Bild”, Lucien Favre não será o técnico da equipe que irá tentar a contratação de Jesse Marsch, treinador do RB Salzburg, com quem Haaland trabalhou antes de vestir a camisa aurinegra.

A derrota para o Bayern de Munique no Signal Iduna Park foi o fator decisivo que fez com que os dirigentes do Dortmund tivessem certeza de que mudanças precisam ser feitas. O nome do norte-americano surgiu devido a boa temporada que faz na Áustria, devido a conquista da Copa no país, estar na liderança do campeonato nacional e ter ficado em 3º lugar em um grupo da Liga dos Campeões com Liverpool, Napoli e Genk.