Borussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporada

O Borussia Dortmund deve realizar mudanças para a próxima temporada em busca do título do Campeonato Alemão. De acordo com o “Bild”, Lucien Favre não será o técnico da equipe que irá tentar a contratação de Jesse Marsch, treinador do RB Salzburg, com quem Haaland trabalhou antes de vestir a camisa aurinegra.
A derrota para o Bayern de Munique no Signal Iduna Park foi o fator decisivo que fez com que os dirigentes do Dortmund tivessem certeza de que mudanças precisam ser feitas. O nome do norte-americano surgiu devido a boa temporada que faz na Áustria, devido a conquista da Copa no país, estar na liderança do campeonato nacional e ter ficado em 3º lugar em um grupo da Liga dos Campeões com Liverpool, Napoli e Genk.
O treinador começou sua carreira no futebol canadense, comandando o Impact Montreal antes de trabalhar no New York RB. Em 2018, Marsch se lançou ao futebol europeu para ser assistente de Ralf Ragnick, no RB Leipzig, e está em sua primeira temporada a frente do RB Salzburg.E MAIS:Chelsea busca a contratação de Aubameyang, do ArsenalGiroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queriaAuxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a ZidaneDembélé pode ser emprestado para a Juventus na próxima temporadaMessi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesão E MAIS: