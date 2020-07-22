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futebol

Borussia Dortmund define atacante do Werder Bremen como substituto de Sancho

Milot Rashica, de 24 anos, fez um dos únicos destaques do Werder Bremen na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:02

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:02

Crédito: AFP
Após confirmar as contratações de Thomas Meunier e Jude Bellingham, o Borussia Dortmund vive um clima de indefinição. O clube pode perder um de seus principais jogadores, Jadon Sancho, que tem o Manchester United como o principal interessado.
No entanto, nos corredores do Signal Iduna Park, os dirigentes aurinegros já começam a pensar em um possível substituto para o inglês. E de acordo com o jornal britânico "The Telegraph" o nome de Milot Rashica, do Werder Bremen, é quem mais agrada.
O atacante albanês de 24 anos tem multa rescisória estipulada em torno de 35 milhões de euros (R$ 207 milhões), de acordo com a imprensa europeia, e chama a atenção de outros grandes clubes do Velho Continente.
Na última temporada, Rashica entrou em campo 34 vezes pelo Werder Bremen e marcou 11 gols. O jogador também de oito assistências. O atleta foi o artilheiro do clube em toda a época.

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