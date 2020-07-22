Borussia Dortmund define atacante do Werder Bremen como substituto de Sancho

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Após confirmar as contratações de Thomas Meunier e Jude Bellingham, o Borussia Dortmund vive um clima de indefinição. O clube pode perder um de seus principais jogadores, Jadon Sancho, que tem o Manchester United como o principal interessado.

No entanto, nos corredores do Signal Iduna Park, os dirigentes aurinegros já começam a pensar em um possível substituto para o inglês. E de acordo com o jornal britânico "The Telegraph" o nome de Milot Rashica, do Werder Bremen, é quem mais agrada.

O atacante albanês de 24 anos tem multa rescisória estipulada em torno de 35 milhões de euros (R$ 207 milhões), de acordo com a imprensa europeia, e chama a atenção de outros grandes clubes do Velho Continente.