Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Borussia Dortmund conta com show de Haaland para vencer o Sevilla pela Champions League
futebol

Borussia Dortmund conta com show de Haaland para vencer o Sevilla pela Champions League

Partida de ida na Espanha termina com vitória dos alemães, que contaram com dois gols do cometa Haaland para vencer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:53

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:53

Crédito: AFP
Nesta quarta-feira, o Sevilla recebeu, no Ramon Sanchez Pizjuan, o Borussia Dortmund em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O resultado do confronto foi uma vitória da equipe alemã por 3 a 2, com dois gols de Haaland e um de Dahoud, enquanto o Sevilla marcou com Suso e De Jong.
Veja a tabela da Champions LeagueGOL VELOZLogo aos seis minutos de jogo, o Sevilla passou a atacar o Borussia Dortmund, e conseguiu ser eficaz em finalização de Suso. O camisa 7 recebeu fora da área, fez um corte e chutou, contando com um desvio para tirar o goleiro Hitz da jogada.
EMPATEO Borussia Dortmund, que encontrava dificuldades para furar a defesa do Sevilla, finalmente marcou. Aos 19 minutos, Haaland passou para Dahoud e fez um ótimo trabalho para desafogar a pressão. Dahoud, que recebeu a bola, chutou de fora da área, marcando um golaço para o BVB.
VIRADA DO COMETAHaaland finalmente entrou em ação. Em sua primeira finalização, o atacante tabelo com Jadon Sancho para virar a partida. Próximo do final da partida, o Borussia Dortmund conseguiu armar um contra-ataque com Marco Reus, que passou para Haaland marcar mais uma vez.
RESULTADO MANTIDODurante a segunda etapa, as equipes de Sevilla e Dortmund dividiram os destaques. Em certos momentos, o Borussia criava chances de perigo, mas via o Sevilla respondendo às chances ofensivas, mesmo que ainda enfrentasse dificuldades. Foi em uma bola cruzada na área por uma cobrança de falta que Luuk de Jong diminuiu para o Sevilla.
SEQUÊNCIAO Sevilla enfrenta, às 17h (de Brasília) desta segunda-feira, o Osasuna, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O Borussia Dortmund, por sua vez, entra em campo às 14:30h (de Brasília) deste sábado em derby contra o Schalke 04 válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados