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Borussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporada

Com as chegadas de Meunier e Bellingham, o clube alemão
não tem mais dinheiro para investir...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:18
Crédito: Divulgação
O Borussia Dortmund anunciou que não fará mais contratações para a próxima temporada. Depois da chegada de Thomas Meunier e o aguardo da resolução da negociação por Jude Bellingham, os alemães não investirão mais dinheiro.
- Não temos planos de fazer mais contratações. Todos os treinadores deste planeta concluíram em algum momento que estamos vivendo os tempos do coronavírus - disse o diretor do Dortmund, Hans Joachim Watzke.
Watzke também disse que a diretoria, a equipe técnica e os jogadores continuarão sem receber parte de seu salário até pelo menos 31 de dezembro.E MAIS:Inter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casaKlopp avisa que não fará grandes contratações neste mercadoSorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julho'Não há problemas com Griezmann, ele está bem integrado', diz LengletPróximo dos cem jogos nos Emirados Árabes, Samuel destaca ótimo momento no paísChelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West HamArsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em Londres E MAIS:

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