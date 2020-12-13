Borussia Dortmund anuncia a demissão do técnico Lucien Favre

Crédito: INA FASSBENDER / AFP / POOL

O técnico Lucien Favre não resistiu à goleada sofrida pelo Borussia Dortmund no jogo contra o Stuttgart, no sábado, pelo Campeonato Alemão, e foi demitido do clube aurinegro. Neste domingo, o time do oeste germânico anunciou a saída do comandante, que estava por lá desde julho de 2018.

+ Veja a tabela da Bundesliga- Estamos todos gratos a Lucien Favre por seu excelente trabalho nos últimos dois anos e meio, nos quais ele e sua equipe conquistaram dois vice-campeonatos. Como profissional e como pessoa, Lucien Favre está fora de qualquer dúvida - disse Hans-Joachim Watzke, presidente do conselho de administração do Borussia Dortmund.

O clube informou que Edin Terzic, auxiliar técnico permanente do Borussia Dortmund, ficará à frente da equipe até o final da temporada. Sebastian Geppert, treinador do sub-17, e Otto Addo, olheiro, auxiliarão o interino de 38 anos.

- Achamos difícil dar este passo. No entanto, somos da opinião que o cumprimento dos nossos objetivos para a temporada corre grande perigo devido ao recente desenvolvimento negativo na atual constelação e que devemos, portanto, agir - disse Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia.