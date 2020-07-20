Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Borussia Dortmund anuncia a contratação de Jude Bellingham

Jovem inglês de 17 anos é apontado como uma das principais promessas britânicas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 20:58

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:58

Crédito: Divulgação / Borussia Dortmund / Site oficial
O Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Jude Bellingham, de 17 anos, que estava no Birmingham, da Inglaterra. Tratado como um das principais promessas do futebol inglês, o jogador chega ao clube aurinegro cercado de expectativas, principalmente por ser compatriota de Sancho.
A contratação de Bellingham, aliás, pode ser já um indicativo da saída de Sancho, que atrai o interesse do Manchester United. Apesar de não ter o valor divulgado, a imprensa do Velho Continente especula que a negociação pode chegar aos 22 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões).
- Jude tem um enorme potencial para desenvolver nos próximos anos. Ele já tem uma quantidade surpreendente no controle da bola e, além disso, o jogador também tem uma mentalidade forte. Vemos Jude imediatamente como um reforço para nossa equipe profissional, mas é claro que também lhe daremos tempo para se acostumar ao nível mais alto - disse Michael Zorc, diretor esportivo do clube.
AO SOM DE BEATLESNas redes sociais, o Borussia Dortmund anunciou a contratação do jogador com um vídeo animado do elenco cantando a música "Hey, Jude", um dos maiores sucessos da banda inglesa "The Beatles", em referência ao nome do jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados