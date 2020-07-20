Borussia Dortmund anuncia a contratação de Jude Bellingham

Crédito: Divulgação / Borussia Dortmund / Site oficial

O Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Jude Bellingham, de 17 anos, que estava no Birmingham, da Inglaterra. Tratado como um das principais promessas do futebol inglês, o jogador chega ao clube aurinegro cercado de expectativas, principalmente por ser compatriota de Sancho.

A contratação de Bellingham, aliás, pode ser já um indicativo da saída de Sancho, que atrai o interesse do Manchester United. Apesar de não ter o valor divulgado, a imprensa do Velho Continente especula que a negociação pode chegar aos 22 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões).

- Jude tem um enorme potencial para desenvolver nos próximos anos. Ele já tem uma quantidade surpreendente no controle da bola e, além disso, o jogador também tem uma mentalidade forte. Vemos Jude imediatamente como um reforço para nossa equipe profissional, mas é claro que também lhe daremos tempo para se acostumar ao nível mais alto - disse Michael Zorc, diretor esportivo do clube.