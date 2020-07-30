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futebol

Borussia diz que Reus não tem previsão de volta por lesão na coxa

Atleta aurinegro não entra em campo desde fevereiro e está fora por tempo indeterminado...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:59

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 18:59
Crédito: Valery Hache / AFP
Lesionado desde antes a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o atacante Marco Reus terá que esperar um pouco mais para poder voltar a entrar em campo. Nesta quinta-feira, o Borussia Dortmund divulgou que o alemão ainda permanecerá parado por tempo indeterminado.
O capitão aurinegro sofreu uma lesão na coxa em fevereiro, durante a eliminação de seu clube para o Werder Bremen na Copa da Alemanha e desde então tenta se recuperar.
Segundo comunicado do Borussia, Reus tem problemas com tendinite nos músculos adutores previamente lesionados e não tem previsão de retorno. O clube ainda disse que o jogador trabalhou intensamente e progrediu nos últimos meses, mas que ainda tem problemas com alguns movimentos.
- Infelizmente o tendão ainda está inflamado. Ele ainda não é capaz de treinar com a equipe. É difícil fazer uma previsão cronometrada. É o caso de lesões no tendão na área do adutor - disse Michael Zorc, diretor do Borussia Dortmund.

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