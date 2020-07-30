Borussia diz que Reus não tem previsão de volta por lesão na coxa

Crédito: Valery Hache / AFP

Lesionado desde antes a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o atacante Marco Reus terá que esperar um pouco mais para poder voltar a entrar em campo. Nesta quinta-feira, o Borussia Dortmund divulgou que o alemão ainda permanecerá parado por tempo indeterminado.

O capitão aurinegro sofreu uma lesão na coxa em fevereiro, durante a eliminação de seu clube para o Werder Bremen na Copa da Alemanha e desde então tenta se recuperar.

Segundo comunicado do Borussia, Reus tem problemas com tendinite nos músculos adutores previamente lesionados e não tem previsão de retorno. O clube ainda disse que o jogador trabalhou intensamente e progrediu nos últimos meses, mas que ainda tem problemas com alguns movimentos.