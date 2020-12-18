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Borussia busca embalar no Alemão, Cruzeiro encara o Avaí; Veja onde assistir aos jogos de sexta

Sexta-feira será de jogos importantes para equipes que estão pressionadas. Série B, Bundesliga, Português e Espanhol são os destaques; Confira os principais confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 03:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 03:00

Crédito: Borussia quer se aproximar dos líderes na Bundesliga - AFP
A sexta-feira será de jogos importantes ao redor do mundo. A bola começa a rolar durante a tarde no Campeonato Alemão. Após reencontrar o caminho das vitórias, o Borussia Dortmund viaja para encarar o Union Berlin, às 16h30, buscando embalar na competição para colar nos líderes. A partida terá transmissão da OneFootball.
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Mais tarde, as atenções serão voltadas para Série B. O Cruzeiro de Felipão encara o Avaí, fora de casa, às 20h15, precisando de uma vitória para se aproximar do pelotão de cima da tabela. A partida terá transmissão do Premiere e SporTV (menos MG).
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
SÉRIE BOeste x Vitória - 16hTransmissão: SporTV e Premiere
Juventude x CSA - 18hTransmissão: SporTV e Premiere
Avaí x Cruzeiro - 20h15Transmissão: SporTV (exceto MG) e Premiere
Cuiabá x Operário - 22h30Transmissão: SporTV e Premiere
ALEMÃOUnion Berlin x Dortmund - 16h30Transmissão: OneFootball
ESPANHOLAthletic Bilbao X Huesca - 17hTransmissão: Fox Premium
PORTUGUÊS Portimonense x Famalicão - 17h30 Transmissão: ESPN

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