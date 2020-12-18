Borussia busca embalar no Alemão, Cruzeiro encara o Avaí; Veja onde assistir aos jogos de sexta

Crédito: Borussia quer se aproximar dos líderes na Bundesliga - AFP

A sexta-feira será de jogos importantes ao redor do mundo. A bola começa a rolar durante a tarde no Campeonato Alemão. Após reencontrar o caminho das vitórias, o Borussia Dortmund viaja para encarar o Union Berlin, às 16h30, buscando embalar na competição para colar nos líderes. A partida terá transmissão da OneFootball.

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Mais tarde, as atenções serão voltadas para Série B. O Cruzeiro de Felipão encara o Avaí, fora de casa, às 20h15, precisando de uma vitória para se aproximar do pelotão de cima da tabela. A partida terá transmissão do Premiere e SporTV (menos MG).

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

SÉRIE BOeste x Vitória - 16hTransmissão: SporTV e Premiere

Juventude x CSA - 18hTransmissão: SporTV e Premiere

Avaí x Cruzeiro - 20h15Transmissão: SporTV (exceto MG) e Premiere

Cuiabá x Operário - 22h30Transmissão: SporTV e Premiere

ALEMÃOUnion Berlin x Dortmund - 16h30Transmissão: OneFootball

ESPANHOLAthletic Bilbao X Huesca - 17hTransmissão: Fox Premium