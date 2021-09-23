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Borja vive grande fase em início de trajetória no Grêmio

Em nove jogos com a camisa do Tricolor, o centroavante balançou a rede em quarto oportunidades e é protagonista na reação da equipe...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:36

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 16:36
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Um dos principais nomes do Grêmio na recuperação para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro é o atacante Miguel Borja, que chegou indicado por Felipão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com um jeito mais ‘pacato’ dentro das quatro linhas, o colombiano tem mostrado a sua importância em momentos decisivos e anotou gols fundamentais na campanha do Tricolor.
O último gol foi especial. No Maracanã, Borja mostrou oportunismo e anotou o único tento na partida contra o Flamengo - vitória por 1 a 0.
Desde a sua chegada, Borja participou de nove partidas com a camisa do Grêmio e anotou quatro gols.
Contrato
O acordo de Borja com o Grêmio, que ainda é de empréstimo do Palmeiras, é válido até dezembro de 2022.

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