Borja vive grande fase em início de trajetória no Grêmio

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Um dos principais nomes do Grêmio na recuperação para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro é o atacante Miguel Borja, que chegou indicado por Felipão.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Com um jeito mais ‘pacato’ dentro das quatro linhas, o colombiano tem mostrado a sua importância em momentos decisivos e anotou gols fundamentais na campanha do Tricolor.

O último gol foi especial. No Maracanã, Borja mostrou oportunismo e anotou o único tento na partida contra o Flamengo - vitória por 1 a 0.

Desde a sua chegada, Borja participou de nove partidas com a camisa do Grêmio e anotou quatro gols.

Contrato