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Borja confirma a sua fama de artilheiro em estreias

Em seu primeiro jogo no Tricolor, o camisa 9 anotou um dos gols da vitória em cima da Chapecoense...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 22:09

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 22:09

Crédito: Borja marcou o seu primeiro gol pelo Grêmio (Reprodução / Twitter
Contratado para resolver o problema ofensivo do Grêmio, Miguel Borja mostrou que está disposto a tirar o Tricolor da zona do rebaixamento do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em seu primeiro jogo, o camisa 9 mostrou disposição e ajudou a equipe a vencer na Arena por 2 a 1 com direito a gol de pênalti.
Pé direito
O gol marcado na etapa inicial só confirma a fama de Borja em estreias. Assim como no Tricolor, ele também anotou gols nas estreias do Palmeiras e Junior Barranquilla.
A esperança é que o colombiano mantenha o bom desempenho e assuma papel de protagonista no elenco de Felipão.

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