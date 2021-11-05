Bordeaux x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Bordeuax nesta sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A equipe de Mauricio Pochettino busca ampliar a vantagem de oito pontos que tem na classificação para o vice-líder Nice e seguir em busca do título da Ligue 1.Preparado para julgamentos
- O Bordeaux é uma equipe muito boa e será um jogo complicado. Nosso objetivo é conquistar os três pontos, mas temos que estar atentos. Sabemos que seremos julgados por nossos resultados e desempenho. O calendário oestá cheio, mas temos que estar focados e fazer mudanças para que alguns atletas descamsem - disse Mauricio Pochettino, comandante do PSG.
> Veja a tabela da Ligue 1
Sem Messi
Assim como aconteceu no confronto contra o RB Leipzig, pela Champions League, o Paris Saint-Germain não irá contar com Lionel Messi entre os relacionados. O argentino sente um incômodo no joelho e busca estar apto para defender a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo.
FICHA TÉCNICA:Bordeaux x PSG
Data e horário: 6/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaxu (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BORDEAUX (Técnico: Vladimir Petković)Costil; Pembele, Koscielny, Gregersen e Mangas; Lacoux, Otávio e Adli; Kalu, Briand e Dilrosun
Desfalques: Hwang Ui-jo, Paul Baysse e Issouf Sissokho (machucados)
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer e Mendes; Herrera, Gueye e Wijnaldum; Di María, Mbappé e Neymar
Desfalques: Lionel Messi, Sergio Ramos, Rafinha, Marco Verratti, Leandro Paredes e Presnel Kimpémbé (machucados)