Bordeaux x Paris Saint-Germain: onde assistir e prováveis escalações

Antes da partida, Mauricio Pochettino falou sobre a reta final da Ligue 1 e o que espera da equipe nas "11 finais" que ainda restam no campeonato.- Vamos jogar três competições diferentes nas próximas três partidas. Encaramos cada partida como se fosse a última, como se fosse uma final. Hoje, pensamos apenas no Bordeaux. Pensar assim nos ajudará a manter o foco em nossos objetivos. Ainda temos 11 finais. Pensamos em nós mesmos, no nosso desempenho. Teremos que vencer os Girondinos. Todo o grupo vive em harmonia. A Ligue 1 nesta temporada mostrou que todos os resultados são possíveis. Às vezes você pode pensar que pode ser disputado em confrontos diretos, mas nesta temporada você tem que estar focado e vencer todos os jogos, não apenas aqueles contra os competidores diretos.