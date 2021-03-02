Bordeaux x Paris Saint-Germain: onde assistir e prováveis escalações

Para tentar assumir a liderança da Ligue 1, o Paris Saint-Germain visita o Bordeaux, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Pochettino terá dores de cabeça para montar a equipe, uma vez que não poderá contar com Neymar, Mbappé, Di María, Verratti, Florenzi e Bernat.
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Antes da partida, Mauricio Pochettino falou sobre a reta final da Ligue 1 e o que espera da equipe nas "11 finais" que ainda restam no campeonato.- Vamos jogar três competições diferentes nas próximas três partidas. Encaramos cada partida como se fosse a última, como se fosse uma final. Hoje, pensamos apenas no Bordeaux. Pensar assim nos ajudará a manter o foco em nossos objetivos. Ainda temos 11 finais. Pensamos em nós mesmos, no nosso desempenho. Teremos que vencer os Girondinos. Todo o grupo vive em harmonia. A Ligue 1 nesta temporada mostrou que todos os resultados são possíveis. Às vezes você pode pensar que pode ser disputado em confrontos diretos, mas nesta temporada você tem que estar focado e vencer todos os jogos, não apenas aqueles contra os competidores diretos.
FICHA TÉCNICABordeaux x PSGData e horário: 03/03/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Matmut Atlantique (Bordeaux, FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBordeaux (Treinador: Jean-Louis Gasset)Costil; Baysse, Koscielny, Mexer; Kwateng, Ben Arfa, Adli, Seri, Benito; Hwang, Kalu
Desfalques: Otávio e Sabaly (lesionados)
PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye; Draxler, Rafinha, Sarabia; Kean
Desfalques: Neymar, Di María, Verratti, Florenzi e Bernat (lesionados); Mbappé (suspenso)