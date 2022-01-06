Bordeaux x Olympique de Marselha: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Nesta sexta-feira, o Olympique de Marselha visita o Bordeaux pela 20ª rodada do Campeonato Francês. As equipes se encontram em situações distintas na tabela, já que a equipe da casa é o primeiro colocado fora da zona, enquanto o Marselha ocupa a terceira colocação. O contorno, no Estádio Matmut Atlantique, está marcado para às 17h.> Confira a tabela do Campeonato Francês

BORDEAUXA equipe não se encontra em uma boa fase e vem de uma eliminação na segunda rodada da Copa da França. Em 17º lugar, o Bordeaux joga em casa em busca de um resultado para se afastar da zona de rebaixamento e poder avançar na tabela.

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OLYMPIQUE DE MARSELHAA fase do Marselha é completamente diferente do adversário. A equipe se classificou para a próxima fase da Copa da França e está há cinco jogos sem perder. Com 33 pontos na terceira colocação, o clube vai atrás da vitória para assumir a vice-liderança da competição.FICHA TÉCNICA

Bordeaux x Olympique de MarselhaCampeonato Francês - 20ª rodada

Data e horário: 07/01/2022, às 17h.Local: Estádio Matmut Atlantique, em Bordéus (FRA).Onde assistir: Fox Sports e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BORDEAUX (Técnico: Vladimir Petkovic)Costil; Otavio, Koscielny, Mangas e Pembele; Onama, Fransergio e Adli; Hwang, Niang e Elis.

OLYMPIQUE DE MARSELHA (Técnico: Jorge Sampaoli)Lopez; Saliba, Luan Peres e Caleta-Car; Kamara, Guendouzi, Payet, Under, Rongier e Lirola; Milik.