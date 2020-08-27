Bonucci recusou nova proposta do Manchester City

Ainda buscando um zagueiro, o Manchester City fez uma nova proposta por Leonardo Bonucci. De acordo com a "Sky Sports", apesar da investida, o italiano deseja permanecer na Juventus para trabalhar com Andrea Pirlo.
Guardiola via em Bonucci uma solução para os problemas defensivos que o Manchester City tem sofrido. Mesmo depois de contratar Nathan Aké, os Citizens ainda estão procurando um zagueiro.
Bonucci chegou à Juventus em 2010. No total, disputou 407 jogos pela Velha Senhora. Ele teve uma pequena passagem pelo Milan em 2017/18.