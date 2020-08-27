Bonucci recusou nova proposta do Manchester City

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Ainda buscando um zagueiro, o Manchester City fez uma nova proposta por Leonardo Bonucci. De acordo com a "Sky Sports", apesar da investida, o italiano deseja permanecer na Juventus para trabalhar com Andrea Pirlo.

Guardiola via em Bonucci uma solução para os problemas defensivos que o Manchester City tem sofrido. Mesmo depois de contratar Nathan Aké, os Citizens ainda estão procurando um zagueiro.