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futebol

Bonucci recusou nova proposta do Manchester City

Zagueiro deseja permanecer na Juventus para trabalhar com Andrea Pirlo...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:26
Crédito: AFP
Ainda buscando um zagueiro, o Manchester City fez uma nova proposta por Leonardo Bonucci. De acordo com a "Sky Sports", apesar da investida, o italiano deseja permanecer na Juventus para trabalhar com Andrea Pirlo.
Guardiola via em Bonucci uma solução para os problemas defensivos que o Manchester City tem sofrido. Mesmo depois de contratar Nathan Aké, os Citizens ainda estão procurando um zagueiro.
Bonucci chegou à Juventus em 2010. No total, disputou 407 jogos pela Velha Senhora. Ele teve uma pequena passagem pelo Milan em 2017/18.

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