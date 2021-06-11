Bonucci comemora vitória da Itália na Eurocopa, mas pede pés no chão: 'Primeiro jogo de uma longa jornada'

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A Itália estreou com o pé direito na Eurocopa 2020. Nesta sexta-feira, a Azzurra venceu a Turquia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela primeira rodada da competição. Após o jogo, o zagueiro Bonucci analisou o confronto. Ele comemorou o resultado positivo, mas destacou a necessidade de se manter os pés no chão.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Quando você começa esta aventura deve haver alguma emoção. Eu imaginei assim. Este é o caminho que tomamos, é o primeiro de uma longa jornada. Agora, com os pés no chão, mas sim, com entusiasmo. E muita humildade - disse Bonucci, que ainda completou.

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- As equipes nos conhecerão cada vez mais. Com o que foi colocado, nós jogamos. Precisávamos ter a cabeça leve e coração caloroso. Vamos pegar as coisas positivas e deletar todo o resto - finalizou.

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