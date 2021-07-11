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futebol

Bonucci brinca com música cantada pelos ingleses: 'It's coming to Rome'

Zagueiro italiano marcou o gol da Itália no tempo normal e converteu a penalidade no fim...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 19:54
Crédito: Itália foi campeã da Eurocopa neste domingo ao bater a Inglaterra nos pênaltis (Catherine Ivill / POOL / AFP
A Itália conquistou a Eurocopa neste domingo ao vencer a Inglaterra nos pênaltis, por 3 a 2. No tempo, normal, o placar foi de 1 a 1, com gol de Luke Shaw para o English Team, enquanto Leonardo Bonucci deixou tudo igual para a Azzurra. Após a disputa das penalidades, o zagueiro italiano provocou os ingleses."It's coming to Rome! It's coming to Rome! (Está indo para Roma)", gritou o zagueiro na câmera da Uefa após as penalidades. A provocação de Bonucci faz alusão à música 'It's coming home (Está vindo para casa)', cantada pelos ingleses durante as partidas.
+ Veja a tabela completa e atualizada da Eurocopa
Nos 120 minutos de bola rolando, a Inglaterra foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Já a segunda etapa foi dominada pela Itália, que empatou com Bonucci e teve outras chances para virar o jogo. Nos pênaltis, a Azzurra contou com duas defesas de Donnarumma, além da bola na trave de Rashford para se sagrar campeã.

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