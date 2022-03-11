Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bombardeio russo destrói estádio na cidade de Chernihiv, na Ucrânia; veja imagens
futebol

Bombardeio russo destrói estádio na cidade de Chernihiv, na Ucrânia; veja imagens

Estádio Yuri Gagarin, no norte ucraniano, é a casa do Desna, que disputa a primeira divisão nacional. Ataques aconteceram durante a noite e atingiram também uma biblioteca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 10:39

Publicado em 11 de Março de 2022 às 10:39

Em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia no Leste Europeu, o estádio do Desna, time da cidade ucraniana Chernihiv, que disputa a primeira divisão nacional, foi bombardeado por ataques russos nesta sexta-feira. De acordo com informações da imprensa europeia, além do Yuri Gagarin, casa do clube do norte do país, uma biblioteca também foi atingida.O Desna divulgou imagens do estrago. O estádio, que tem capacidade para 12 mil torcedores, aparece irreconhecível em algumas imagens. Em nota, o clube lamentou o ocorrido, mas afirmou que irá conseguir reconstruir o que foi danificado.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
- Mais uma vez, os invasores de Moscou dispararam contra a infraestrutura militar mais perigosa da cidade: o estádio do time da cidade. Nas fotos, as consequências do bombardeio noturno. Mas conseguiremos reconstruir tudo isso, nos tornaremos mais fortes e melhores. E vocês, vizinhos, viverão com isso a vida toda. Vitória da verdade, vitória para a Ucrânia - disse o Desna.
Até a paralisação do Campeonato Ucraniano, o Desna ocupava a sétima colocação da primeira divisão, com 25 pontos em 18 partidas disputadas.
+ Atacante Joelinton se reinventa como volante: veja jogadores que brilharam ao trocar de posição
Crédito: DestroçosdoestádiodoDesnaficaramespalhadosapósataquemilitarrusso(Foto:Divulgação/Desna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados