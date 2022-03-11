Bombardeio russo destrói estádio na cidade de Chernihiv, na Ucrânia; veja imagens

Em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia no Leste Europeu, o estádio do Desna, time da cidade ucraniana Chernihiv, que disputa a primeira divisão nacional, foi bombardeado por ataques russos nesta sexta-feira. De acordo com informações da imprensa europeia, além do Yuri Gagarin, casa do clube do norte do país, uma biblioteca também foi atingida.O Desna divulgou imagens do estrago. O estádio, que tem capacidade para 12 mil torcedores, aparece irreconhecível em algumas imagens. Em nota, o clube lamentou o ocorrido, mas afirmou que irá conseguir reconstruir o que foi danificado.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League

- Mais uma vez, os invasores de Moscou dispararam contra a infraestrutura militar mais perigosa da cidade: o estádio do time da cidade. Nas fotos, as consequências do bombardeio noturno. Mas conseguiremos reconstruir tudo isso, nos tornaremos mais fortes e melhores. E vocês, vizinhos, viverão com isso a vida toda. Vitória da verdade, vitória para a Ucrânia - disse o Desna.

Até a paralisação do Campeonato Ucraniano, o Desna ocupava a sétima colocação da primeira divisão, com 25 pontos em 18 partidas disputadas.

+ Atacante Joelinton se reinventa como volante: veja jogadores que brilharam ao trocar de posição