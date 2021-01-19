Bom retrospecto, mas muitos gols sofridos: veja os números de Diego Costa e Bruno Alves atuando juntos

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O São Paulo terá mudanças na zaga para o confronto direto contra o Internacional, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Arboleda levou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Athletico e está suspenso.

> SÃO PAULO AINDA LÍDER DO BRASILEIRO. FAÇA A SIMULAÇÃO DOS JOGOS

Com isso, o técnico Fernando Diniz deve escalar Diego Costa como titular na vaga do equatoriano. Caso o jovem revelado nas categorias de base do Tricolor seja escolhido, ele formará dupla com Bruno Alves. E a torcida são-paulina tem aspectos positivos e negativos com a dupla em campo.

Gallardo decide o seu futuro no River, Manchester City estipula alvos para o ataque… Veja o resumo do Mercado do final de semana Nessa temporada, foram 14 jogos disputados com eles como titulares na defesa do São Paulo. Nessas 14 partidas, o Tricolor conseguiu nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas (diante de Red Bull Bragantino e Lanús).

Porém, apesar do bom retrospecto, os números de gols sofridos formam um 'alerta' para a equipe. Com eles como titulares, o São Paulo levou 20 gols, uma média de 1,4 gols sofridos por jogo. Somente em quatro jogos a dupla de zaga saiu sem levar tentos: nas vitórias sobre Flamengo (3x0), Palmeiras (2x0) e Atlético-GO (3x0), e no empate sem gols diante do Grêmio.Se pegarmos somente o Campeonato Brasileiro, o desempenho melhora. A equipe perdeu apenas um jogo na competição com Bruno Alves e Diego Costa na zaga, que foi para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2. Foram ainda cinco vitórias e um empate.