Bom para os dois: Flamengo-SP e Avaí empatam e ambos avançam na Copinha

Atuando na cidade de Guarulhos, Flamengo-SP e Avaí empataram em 1 a 1 no resultado que serviu ao propósito de ambos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso porque, com os dois times chegando aos cinco pontos e tendo saldo melhor que o Guarulhos, acabaram avançando no Grupo 26 como vice-líder e líder da chave, respectivamente. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de começar em rotação mais intensa, tendo inclusive chances para abrir a contagem, o primeiro gol do jogo na cidade próxima a capital paulista saiu somente aos 37 minutos da etapa inicial. Depois de falta cobrada no lado direito do ataque por intermédio de Gustavo, Adiel desviou na primeira trave e tirou o arqueiro thiago do lance.