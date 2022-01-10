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futebol

Bom para os dois: Flamengo-SP e Avaí empatam e ambos avançam na Copinha

Resultado deixou os dois clubes empatados com o Guarulhos no Grupo 26, porém levando a melhor no saldo de gols...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 17:34

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:34

Atuando na cidade de Guarulhos, Flamengo-SP e Avaí empataram em 1 a 1 no resultado que serviu ao propósito de ambos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso porque, com os dois times chegando aos cinco pontos e tendo saldo melhor que o Guarulhos, acabaram avançando no Grupo 26 como vice-líder e líder da chave, respectivamente. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de começar em rotação mais intensa, tendo inclusive chances para abrir a contagem, o primeiro gol do jogo na cidade próxima a capital paulista saiu somente aos 37 minutos da etapa inicial. Depois de falta cobrada no lado direito do ataque por intermédio de Gustavo, Adiel desviou na primeira trave e tirou o arqueiro thiago do lance.
A partida chegou a passar por uma troca de comando nas ações com o time catarinense sendo mais incisivo até aos 25 minutos do tempo complementar e, diante da necessidade de buscar a igualdade, o Flamengo tomando as rédeas no impulso final. E a estratégia do time de Guarulhos foi eficiente.
Também através de bola parada vinda do lado esquerdo, porém em escanteio, a batida que foi desviada na segunda trave em direção a pequena área foi complementada por Vitinho que estufou as redes do Avaí e marcou um tento vital para as pretensões do Corvo na Copa São Paulo.
Crédito: Reprodução/ElevenSports

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