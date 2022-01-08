Bom futebol e classificação: os objetivos do São Paulo contra o Perilima-PB

O sub-20 do São Paulo volta a campo neste sábado (08), às 21h30, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, para enfrentar a Perilima-PB, pela segunda rodada do Grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Junior. A equipe comandada por Alex tem objetivos diante do clube paraibano. O primeiro deles é afastar a má impressão deixada na primeira partida contra o CSE-AL. Apesar da vitória por 2 a 0, o São Paulo jogou mal, fato admitido até por Alex após a partida.

- Não jogamos bem, no primeiro tempo principalmente. No segundo melhorou um pouquinho, mas nada que fizesse diferença grande. Estreia é sempre complicada, tem a tensão natural. São todos meninos, muitos tendo a primeira experiência de jogar com público. É uma situação que cada um enfrenta da sua forma, mas não fizemos bom jogo - afirmou o comandante são-paulino. Outro objetivo do São Paulo é garantir a classificação para a segunda fase da competição. Caso vença a Perilima-PB o Tricolor estará praticamente classificado, com seis pontos. São Caetano, com três e CSE-AL, com nenhum ponto, se enfrentam antes da partida do São Paulo.