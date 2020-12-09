Bom desempenho defensivo do Fortaleza é exaltado por zagueiro

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Logo depois de equipes em plena ascensão na reta final da temporada 2020 como São Paulo e Grêmio, o Fortaleza aparece como o time que menos sofreu gols no Campeonato Brasileiro com somente 21 gols sofridos em 24 rodadas disputadas.

Em palavras ditas ao portal 'ge', o zagueiro Jackson exaltou que o trabalho defensivo realizado pela equipe do Pici se inicia não apenas pela atuação dos zagueiros, mas também a forma como os atacantes atuam em prol de todo o sistema de marcação.

- É uma marca importante para a gente, não só para o setor defensivo, mas o time todo, o elenco. A gente fala na melhor defesa, mas começa o ataque, com o pessoal da linha da frente, Wellington Paulista, Bergson, Osvaldo, Romarinho, David. A expectativa é que a gente continue nesse mesmo ritmo. Que a gente possa alcançar os nossos objetivos neste ano - destacou.