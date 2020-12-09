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futebol

Bom desempenho defensivo do Fortaleza é exaltado por zagueiro

Jackson falou sobre sistema de marcação que inicia ainda na movimentação dos atacantes no auxílio de contenção...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 10:51

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 10:51

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Logo depois de equipes em plena ascensão na reta final da temporada 2020 como São Paulo e Grêmio, o Fortaleza aparece como o time que menos sofreu gols no Campeonato Brasileiro com somente 21 gols sofridos em 24 rodadas disputadas.
Em palavras ditas ao portal 'ge', o zagueiro Jackson exaltou que o trabalho defensivo realizado pela equipe do Pici se inicia não apenas pela atuação dos zagueiros, mas também a forma como os atacantes atuam em prol de todo o sistema de marcação.
- É uma marca importante para a gente, não só para o setor defensivo, mas o time todo, o elenco. A gente fala na melhor defesa, mas começa o ataque, com o pessoal da linha da frente, Wellington Paulista, Bergson, Osvaldo, Romarinho, David. A expectativa é que a gente continue nesse mesmo ritmo. Que a gente possa alcançar os nossos objetivos neste ano - destacou.
É também nessa consistência na retaguarda que o time dirigido por Marcelo Chamusca também pode apostar na próxima rodada da Série A do Brasileirão onde o Leão visita na cidade de Bragança Paulista, no sábado (12) às 17h, o Bragantino.

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