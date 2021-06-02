Bolzan projeta jogo duro contra a LDU na Sul-Americana

Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS

No sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio descobriu que a LDU será o seu primeiro adversário no mata-mata.

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O jogo pegou muita gente dentro do Tricolor de surpresa, pois a equipe equatoriana vem da fase de grupos da Libertadores da América.

Em conversa com a Rádio Guaíba, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, analisou o confronto e projeta muita dificuldade no mata-mata, cenário bem diferente da fase de grupos.

‘Adversário difícil, duro, tradicional e que inspira muitos cuidados. Se joga na altitude e será um confronto duríssimo para passar. E depois, se passarmos, estaremos em outro confronto duríssimo’, afirmou.