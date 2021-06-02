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Bolzan projeta jogo duro contra a LDU na Sul-Americana

Presidente do Tricolor prevê dificuldade nas oitavas de final do torneio continental...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 21:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 21:16
Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS
No sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio descobriu que a LDU será o seu primeiro adversário no mata-mata.
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O jogo pegou muita gente dentro do Tricolor de surpresa, pois a equipe equatoriana vem da fase de grupos da Libertadores da América.
Em conversa com a Rádio Guaíba, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, analisou o confronto e projeta muita dificuldade no mata-mata, cenário bem diferente da fase de grupos.
‘Adversário difícil, duro, tradicional e que inspira muitos cuidados. Se joga na altitude e será um confronto duríssimo para passar. E depois, se passarmos, estaremos em outro confronto duríssimo’, afirmou.
Com 16 pontos conquistados, o Grêmio teve um ótimo desempenho na chave H e avançou para a fase eliminatória sem maiores problemas.

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