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futebol

Bolzan garante permanência de Felipão como técnico

Presidente deixou claro que o comandante segue 'prestigiado' dentro do Tricolor Gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 07:55

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 07:55

Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vive uma situação delicada na tabela. Com o empate diante do Cuiabá, o Tricolor fica mais uma rodada no grupo do descenso e preocupa o seu torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após a partida, o presidente Romildo Bolzan compareceu à sala de imprensa e foi claro ao garantir Felipão no cargo.
‘Não existe isso (saída de Felipão). Independente da situação, são eles (comissão técnica) quem vão resolver nosso problema. Não é o momento de comprometer o ambiente’, destacou.
Com o treinador prestigiado, o Grêmio volta a campo no fim de semana e encara o Santos, na Vila Belmiro.

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