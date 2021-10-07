Bolzan garante permanência de Felipão como técnico

Crédito: Félix Zucco /Agencia RBS

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vive uma situação delicada na tabela. Com o empate diante do Cuiabá, o Tricolor fica mais uma rodada no grupo do descenso e preocupa o seu torcedor.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Após a partida, o presidente Romildo Bolzan compareceu à sala de imprensa e foi claro ao garantir Felipão no cargo.

‘Não existe isso (saída de Felipão). Independente da situação, são eles (comissão técnica) quem vão resolver nosso problema. Não é o momento de comprometer o ambiente’, destacou.