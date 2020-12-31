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Bolsonaro compara gol feito em jogo beneficente com lance perdido por Rhuan, do Botafogo

No Twitter, presidente da República publicou um vídeo do gol que fez na Vila Belmiro e o comparou com uma jogada muito parecida, mas desperdiçada pelo atleta do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 11:39

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:39

Crédito: Divulgação
Como foi comum durante todo o ano, Jair Bolsonaro utilizou a própria conta no Twitter de forma ativa. Nesta quinta-feira, último dia de 2020, o presidente da República fez uma alusão ao futebol: comparou o gol que marcou no evento "Natal sem Fome", disputado na Vila Belmiro, com um lance perdido em ângulo parecido por Rhuan, jogador do Botafogo.
Na publicação, o vídeo começa com Bolsonaro colocando a bola na rede, aproveitando um cruzamento que veio do lado direito do ataque. Depois, o lance de Rhuan é mostrado: na ocasião, na partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão, o camisa 7 furou a bola embaixo das traves.
A intenção de Bolsonaro foi comparar o gol que ele fez com um lance perdido em um ângulo idêntico por um jogador profissional. No tweet, o presidente limitou-se a escrever apenas "Bom dia a todos."
O vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira, viralizou rapidamente, passando de 20 mil curtidas em menos de uma hora.

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