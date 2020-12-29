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futebol

Bolso cheio! Ceará projeta maior faturamento da história em 2021

Em reunião orçamentária, a previsão é que o clube receba R$ 151,9 milhões na próxima temporada...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 16:02
Crédito: Divulgação
Em sua terceira temporada consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará começa a colher os frutos financeiros e o salto de qualidade pode acontecer a partir de 2021.
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Em reunião orçamentária, os conselheiros projetaram receber ano que vem R$ 151,9 milhões, o maior faturamento da história do clube.
Por outro lado, mesmo com o aumento do dinheiro no caixa, a diretoria acredita que a despesa venha na casa dos R$ 140,9 milhões.
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Vale lembrar, que em 2019, o faturamento do Ceará foi R$ 100.424.786,98. O da temporada 2020 ainda não foi divulgado.

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