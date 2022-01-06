Bolonha não entra em campo e jogo contra Internazionale é cancelado

Prevista para a manhã desta quinta-feira, a partida entre Bolonha e Internazionale, pelo Campeonato Italiano, não aconteceu. Apesar de comparecer ao estádio Renato Dall'Ara, a equipe da casa foi impedida de entrar em campo pelas autoridades de saúde locais, e o jogo será reagendado.+ Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho

Com inúmeros casos de covid-19 no elenco, o Bolonha convocou alguns jogadores das categorias de base para atuar, mesmo assim não pôde entrar em campo. O árbitro Giovanni Ayroldi esperou os 45 minutos protocolares para a entrada do time no gramado, o que não aconteceu.

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- É confuso porque estamos testemunhando anormalidades, por exemplo, Verona vai para La Spezia com mais positivos do que outras equipes que foram barradas. Precisamos discutir com o governo e o Ministério da Saúde para termos regras claras - disse o CEO da Inter, Giuseppe Marotta, em coletiva.