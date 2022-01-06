Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bolonha não entra em campo e jogo contra Internazionale é cancelado

Partida estava prevista para às 8h30 (horário de Brasília), mas equipe da casa foi proibida de subir ao gramado por autoridades de saúde italianas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 10:19

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 10:19

Prevista para a manhã desta quinta-feira, a partida entre Bolonha e Internazionale, pelo Campeonato Italiano, não aconteceu. Apesar de comparecer ao estádio Renato Dall'Ara, a equipe da casa foi impedida de entrar em campo pelas autoridades de saúde locais, e o jogo será reagendado.+ Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho
Com inúmeros casos de covid-19 no elenco, o Bolonha convocou alguns jogadores das categorias de base para atuar, mesmo assim não pôde entrar em campo. O árbitro Giovanni Ayroldi esperou os 45 minutos protocolares para a entrada do time no gramado, o que não aconteceu.
+ Vinícius Júnior é o jogador mais valioso do mundo, segundo estudo
- É confuso porque estamos testemunhando anormalidades, por exemplo, Verona vai para La Spezia com mais positivos do que outras equipes que foram barradas. Precisamos discutir com o governo e o Ministério da Saúde para termos regras claras - disse o CEO da Inter, Giuseppe Marotta, em coletiva.
Crédito: BolonhanãopôdeentraremcampoparapartidacontraaInternazionale(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados