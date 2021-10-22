Bologna x Milan: onde assistir, horário e escalações do partida da Serie A

Crédito: Alberto PIZZOLI/AFP

Neste sábado, Bologna e Milan se enfrentam em partida válida pela nona rodada da Serie A. Os rubro-negros vão em busca de uma vitória e esperam um tropeço do Napoli para assumirem a liderança da competição. O confronto, no Estádio Renato Dall’Ara, está marcado para às 15h45 (horário de Brasília).> Confira a tabela do Campeonato Italiano

BOLOGNAO Bologna é o oitavo colocado do campeonato. A equipe vai em busca de uma vitória em casa para poder avançar na tabela e, dependendo dos resultados da rodada, ocupar a quinta posição da tabela da Série A.

MILANO Milan segue invicto no campeonato, com 7 vitórias e 1 empate. A equipe vai em busca de uma vitória para poder assumir, mesmo que momentânea, a liderança da Série A. O time chega para o jogo após perder para o Porto, pela Champions League. A novidade do Milan para a partida vai ser o retorno de Ibrahimovic ao elenco. FICHA TÉCNICA

Bologna x Milan Série A - 9º rodada

Data e horário: 23/10/2021, às 15h45Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna (ITA)Árbitro: Paolo ValeriVAR: Daniele ChiffiOnde assistir: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS TIMES:

BOLOGNA (Técnico: Sinisa Mihajlovic)Skorupski; Theate, Blinks e Gary Medel; Hickey, Svanberg, Domínguez e De Silvestri; Barrow e Soriano; Arnautovic.

Desfalques: Kevin Bonifazi, Kingsley Michael e Jerdy Schouten (lesionados).

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo; Bennacer e Kessie, Saelemaekers, Maldini e Rafael Leão; Giroud