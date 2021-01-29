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Bologna x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Na liderança do Italiano, Milan viaja para enfrentar o Bologna na busca pela manutenção do topo da tabela...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 15:25
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste sábado, o Milan enfrenta o Bologna em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, às 11h (de Brasília). O confronto, que ocorrerá no estádio Renato Dall'Ara, em Bologna, é vital para o time visitante, que busca segurar a primeira colocação do Italiano.
O Milan vai manter a liderança? Veja a tabela do ItalianoO Bologna, décimo terceiro colocado, busca a vitória para poder se afastar da zona de rebaixamento, que não está tão longe. A equipe chega de uma sequência que conta com apenas uma vitória nas últimas dez partidas pelo Campeonato Italiano.
O Milan chega ao confronto em uma situação indefinida. Após uma derrota por 3 a 0 para a Atalanta no Italiano e outra derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão na Coppa Italia, o líder do campeonato ainda não sabe se vive uma fase positiva ou negativa.
- Não pensamos no que é dito fora do nosso clube. Nós apenas nos concentramos em nós mesmos. só temos que pensar em nós mesmos, trabalhando e melhorando. Temos que manter o equilíbrio certo. O que eles dizem do lado de fora pouco nos interessa, basta pensar em ir bem em campo. Devemos continuar o nosso. trabalhos. Sabemos que os julgamentos mudam rapidamente no futebol - disse Prioli, treinador do Milan.

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