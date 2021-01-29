Bologna x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Neste sábado, o Milan enfrenta o Bologna em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, às 11h (de Brasília). O confronto, que ocorrerá no estádio Renato Dall'Ara, em Bologna, é vital para o time visitante, que busca segurar a primeira colocação do Italiano.

O Milan vai manter a liderança? Veja a tabela do ItalianoO Bologna, décimo terceiro colocado, busca a vitória para poder se afastar da zona de rebaixamento, que não está tão longe. A equipe chega de uma sequência que conta com apenas uma vitória nas últimas dez partidas pelo Campeonato Italiano.

O Milan chega ao confronto em uma situação indefinida. Após uma derrota por 3 a 0 para a Atalanta no Italiano e outra derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão na Coppa Italia, o líder do campeonato ainda não sabe se vive uma fase positiva ou negativa.