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Bologna x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão vive excelente fase no Calcio após sete vitórias consecutivas e espera manter bom desempenho após a pausa de duas semanas nas competições na Itália...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 13:41

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 13:41

A Inter de Milão viaja para encarar o Bologna nesta quinta-feira, às 8h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O clube dirigido por Simone Inzaghi vive ótima fase, vem de sete vitórias consecutivas e espera abrir vantagem para os rivais na liderança.QUEM PARA?A Inter de Milão sofreu apenas uma derrota ao longo de 19 partidas do Campeonato Italiano, enquanto conquistou 14 vitórias. Além disso, a equipe nerazzurri possui o melhor ataque do Calcio, com 49 gols marcados, enquanto tem a 2ª melhor defesa da competição, com apenas 15 tentos sofridos.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
BOLOGNA SEM BOAS LEMBRANÇASNo primeiro turno do Campeonato Italiano, o Bologna sofreu uma goleada impiedosa da Inter de Milão por 6 a 1. O clube também não vive um grande momento no Calcio e sofreu três derrotas nos últimos quatro jogos, embora venha de vitória sobre o Sassuolo
FICHA TÉCNICA:Bologna x Inter de Milão
Data e horário: 6/1/2022, às 8h30 (de Brasília)Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bologna (ITA)Onde assistir: Fox Sports x Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOLOGNA (Técnico: Siniša Mihajlović)Skorupski; Soumaoro, Bonifazi e Theate; De Silvestri, Svanberg, Medel e Dijks; Soriano; Orsolini e Arnautovic
Desfalques: Jerdy Schouten (machucado). Marco Molla joins Nicolas Viola, Aaron Hickey e Nicolas Dominguez (Covid-19)
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Sánchez e Martinez
Desfalques: Hakan Calhanoglu (suspenso). Edin Dzeko (Covid-19)
Crédito: InterdeMilãoviveexcelentefaseeocupaaliderançadoCampeonatoItaliano(Foto:CarloHermann/AFP

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