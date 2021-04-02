Bologna x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Líder isolada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta a campo neste sábado. Fora de casa, a equipe de Conte enfrenta o Bologna, às 15h45 (de Brasília).
Antes da partida, Antonio Conte falou sobre a rodada após a pausa para a Data Fifa.- Nunca é fácil o regresso depois da pausa para as seleções, mas temos de recomeçar do ponto onde ficamos. Não podemos falar antes do tempo, temos de estar calados e continuar o nosso trabalho. É preciso estabilidade para conseguir resultados. Há sempre pressão numa equipa habituada a este tipo de situações. Temos de encarar essa pressão da forma correta. Sei que para muitos destes jogadores é a primeira vez que estão nesta posição, mas temos de olhar para nós apenas e não pensar nos outros.
FICHA TÉCNICABologna x Inter de MilãoData e horário: 03/04/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Renato Dall'Ara (Bologna, ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBolognaRavaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks; Svanberg, Domínguez, Olsen, Soriano e Barrow; Palacio
Inter de MilãoHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Martinez, Lukaku