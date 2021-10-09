  • Bolívia x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
Bolívia x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

LanceNet

09 out 2021 às 14:58

Crédito: IVAN ALVARADO / POOL / AFP
O Peru viaja para encarar a Bolívia na altitude de La Paz neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe comandada por Ricardo Gareca vem crescendo nas últimas rodadas do torneio e sonha com uma vaga no Qatar em 2022.Bons resultados
Nas últimas três rodadas das Eliminatórias, o Peru conseguiu derrotar o Chile e a Venezuela, apesar de ter sofrido uma derrota para o Brasil. No entanto, a equipe se coloca em condição de lutar por um lugar entre os cinco primeiros colocados uma vez que está apenas três pontos atrás da Colômbia.
Campanha ruim
Após 10 jogos realizados nas Eliminatórias, a Bolívia só conquistou uma vitória no torneio diante da Venezuela, em La Paz, além de três empates, sendo dois jogos atuando fora de casa. Em quatro jogos na altitude, a equipe de César Farías também saiu de campo derrotada em duas ocasiões, mas vendendo caro os resultados.
FICHA TÉCNICA:Bolívia x Peru
Data e horário: 10/10/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOLÍVIA (Técnico: César Farías)Lampe; Je. Sagredo, Jusino, Haquin, Quinteros e Jo.Sagredo; R.Vaca, Justiniano e Céspedes; H. Vaca e Marcelo Moreno
Desfalques: Nenhum
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Advincula, Ramos, Callens e Trauco; Aquino e Yotun; Cueva, Peña e Flores; Lapadula
Desfalques: Paolo Guerrero (machucado)

