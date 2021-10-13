Bolívia x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

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Após sofrer uma derrota para o Chile, o Paraguai viaja para encarar a Bolívia na altitude de La Paz nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Edurado Berizzo busca uma vitória para se aproximar do G-4 e seguir sonhando com uma vaga no Mundial de 2022.Jogo diferente

- Na altura, precisamos ter o controle da bola e criar chances de gol. Será um cenário difícil, mas temos que ter rebeldia e buscar os três pontos que nos aproximem das equipes de cima. Necessitamos vitórias, pontos e temos que trabalhar e lutar - analisou Berizzo, comandante do Paraguai.

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Duelo equilibrado

No duelo do primeiro turno realizado em novembro de 2020, o Paraguai não conseguiu derrotar a Bolívia em casa e a partida terminou empatada por 2 a 2. E dos nove pontos conquistados pela equipe de La Paz, sete foram em casa, o que mostra a força do time na altitude.

FICHA TÉCNICA:Bolívia x Paraguai

Data e horário: 14/10/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOLÍVIA (Técnico: César Farías)Lampe; Ramallo, Jusino, Enoumba e Sagredo; Fernandez, Justiniano, Saucedo e Arce; Algaranaz e Marcelo Moreno

Desfalques: Henry Vaca (suspenso)

PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)Silva; Rojas, Gomez, Balbuena e Arzamendia; Morel e Lucena; Romero, Almirón e Pérez; Cardozo