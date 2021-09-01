Bolívia x Colômbia: onde assistir, horário e escalações da partida das Eliminatórias

O Estadio Hernando Siles, em La Paz, encontrará, nesta quinta-feira, o confronto entre Bolívia e Colômbia pela nona rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. A partida entre as duas seleções terá início às 17h (de Brasília).
Veja a tabela das EliminatóriasA Colômbia, terceira colocada na Copa América, ainda não está entre as quatro seleções que conseguirão a classificação direta para a Copa do Mundo de 2022. Os colombianos estão na quinta colocação das Eliminatórias, com oito pontos, e disputariam a repescagem nesta posição.
A Bolívia, após quatro derrotas em quatro partidas na Copa América, espera melhorar o seu desempenho nas Eliminatórias da América da Sul. Os bolivianos estão na oitava colocação, com cinco pontos somados, e precisam de vitórias para chegar aos melhores colocados.FICHA TÉCNICABOLÍVIA x COLÔMBIA - Eliminatórias da América do Sul
Data e horário: 02/09/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estadio Hernando Siles, em La Paz (BOL)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)VAR: Julio Bascuñán (CHI)Onde assistir: Sem transmissão
BOLÍVIA (Treinador: César Farías)Lampe; Bejarano, Quinteros, Jusino e Fernández; Saavedra, Chura, Justiniano e Vaca; Arce e Marcelo Moreno.
COLÔMBIA (Treinador: Reinaldo Rueda)Ospina; Muñoz, Mina, Medina e Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe e Luis Díaz; Muriel e Falcão.