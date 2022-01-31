Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bolívia x Chile: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
futebol

Bolívia x Chile: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Tanto a Bolívia quanto o Chile vem de derrota na última rodada das Eliminatórias e estão distantes na busca por uma vaga para o Mundial do Qatar...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 13:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 13:33
A Bolívia recebe o Chile nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em um confronto de desesperados, ambas as seleções foram derrotadas na última rodada e precisam da vitória caso queiram seguir sonhando com a ida para o Qatar.AMIGA ALTITUDE​A Bolívia possui quatro vitórias no torneio, sendo que todas foram conquistadas em La Paz. Dos 15 pontos conquistados, 13 foram em casa e a equipe dirigida por César Farías perdeu apenas para Argentina e Equador pela diferença mínima no placar.
> Veja a tabela das Eliminatórias
DECEPÇÃO APÓS TRÊS COPAS​O Chile corre o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006. Caso não consiga vencer a Bolívia, os chilenos podem ficar sem chances matemáticas de conquistar uma vaga no Mundial do Qatar em caso de vitórias de Peru e Uruguai.
FICHA TÉCNICA:Bolívia x Chile
Data e horário: 1/2/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOLÍVIA (Técnico: César Farías)Lampe; Bejarano, Quinteros e Sagredo; Ramallo, Vaca, Villarroel e Fernandez; Arce; Miranda e Moreno
Desfalques: Leonel Justiniano (suspenso)
CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Cortes; Isla, Maripan, Medel e Vegas; Pulgar e Aranguiz; Dávila, Nuñez e Sánchez; Brereton Diaz
Desfalques: Claudio Bravo e Eduardo Vargas (machucados)
Crédito: BolíviaeChileprometeserumconfrontodedesesperadosnasEliminatórias(Divulgação/Conmebol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e dos Estados Unidos, Donald Trump
Lula prioriza fim de investigação comercial e narcotráfico em conversa com Trump
Ponte que liga Pontal à Barra de Itapemirim, em Marataízes, está danificada
Defesa Civil alerta para risco na Ponte do Pontal em Marataízes
Raphael Pereira é o novo diretor-presidente da ES Gás
Troca no comando: engenheiro assume a presidência da ES Gás

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados