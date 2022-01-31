Bolívia x Chile: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Bolívia recebe o Chile nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em um confronto de desesperados, ambas as seleções foram derrotadas na última rodada e precisam da vitória caso queiram seguir sonhando com a ida para o Qatar.AMIGA ALTITUDEA Bolívia possui quatro vitórias no torneio, sendo que todas foram conquistadas em La Paz. Dos 15 pontos conquistados, 13 foram em casa e a equipe dirigida por César Farías perdeu apenas para Argentina e Equador pela diferença mínima no placar.
DECEPÇÃO APÓS TRÊS COPASO Chile corre o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006. Caso não consiga vencer a Bolívia, os chilenos podem ficar sem chances matemáticas de conquistar uma vaga no Mundial do Qatar em caso de vitórias de Peru e Uruguai.
FICHA TÉCNICA:Bolívia x Chile
Data e horário: 1/2/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)Onde assistir: SporTV 3
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOLÍVIA (Técnico: César Farías)Lampe; Bejarano, Quinteros e Sagredo; Ramallo, Vaca, Villarroel e Fernandez; Arce; Miranda e Moreno
Desfalques: Leonel Justiniano (suspenso)
CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Cortes; Isla, Maripan, Medel e Vegas; Pulgar e Aranguiz; Dávila, Nuñez e Sánchez; Brereton Diaz
Desfalques: Claudio Bravo e Eduardo Vargas (machucados)