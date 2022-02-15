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futebol

Bolívar não será efetivado como técnico da Chapecoense

Auxiliar dirigiu o time contra o Figueirense, mas não será promovido ao cargo de treinador...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:06
A Chapecoense ainda tenta se recuperar do baque que sofreu com a saída de Felipe Conceição e busca no mercado uma alternativa para comandar o time.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Enquanto isso, o auxiliar Bolívar segue a frente do time, mas a diretoria já informou que será de forma interina.
Sendo assim, no momento, não existe qualquer possibilidade de Bolívar ficar no comando do time e ser efetivado.
Vale lembrar, que no último domingo o auxiliar comandou o time diante do Figueirense e venceu o clássico por 1 a 0.
Crédito: BolívaréoauxiliardaChapecoense(Divulgação/InstagramBolívar

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