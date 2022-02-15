Bolívar não será efetivado como técnico da Chapecoense

A Chapecoense ainda tenta se recuperar do baque que sofreu com a saída de Felipe Conceição e busca no mercado uma alternativa para comandar o time.

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Enquanto isso, o auxiliar Bolívar segue a frente do time, mas a diretoria já informou que será de forma interina.

Sendo assim, no momento, não existe qualquer possibilidade de Bolívar ficar no comando do time e ser efetivado.

Vale lembrar, que no último domingo o auxiliar comandou o time diante do Figueirense e venceu o clássico por 1 a 0.