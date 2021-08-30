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Bolada! Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de David Neres

Diretor do Ajax admitiu que atacante pode ser negociado ainda nesta janela de transferências. Tricolor tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa 
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LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 14:00

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 14:00

Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo monitora a situação do atacante David Neres, que pode estar de saída do Ajax-HOL. Isso porque, caso o jogador seja negociado, o Tricolor terá direito a até 5% do valor da negociação, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, já que ele foi nas categorias de base do clube. No último domingo, o diretor do clube holandês, Marc Overmars, admitiu a possibilidade da venda do brasileiro, em entrevista à 'ESPN da Holanda.
- A janela de transferências ainda está aberta por mais dois dias, e tudo pode acontecer. Há interesse real por jogadores. No momento, há muita concorrência no nosso ataque, então seria bom se isso (venda de David Neres) acontecesse. Há pouca chance de Neres ficar - falou o dirigente.
ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo entanto, ainda não há propostas concretas para a saída do atacante. Segundo o 'Transfermarkt', site especializado em transferências, David Neres é avaliado em 27 milhões de euros (cerca de 165 milhões de reais). Caso surja uma oferta nesse valor, o São Paulo embolsaria aproximadamente R$ 8,25 milhões pela negociação.
David Neres está no Ajax desde 2017, quando foi vendido pelo Tricolor por 15 milhões de euros (R$ 50,7 milhões à época). O São Paulo ainda ficaria com 20% de uma futura venda, mas o time brasileiro vendeu essa porcentagem quando o clube holandês adquiriu Antony, recebendo R$ 32 milhões.

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