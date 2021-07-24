Bolada! Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de Antony

O São Paulo está de olho em uma possível compensação financeira que pode ser importante para os cofres do clube. O atacante Antony, cria da base são-paulina e que atualmente defende o Ajax-HOL, desperta o interesse do Bayern de Munique-ALE, segundo a 'Sky Sports'. Para vender a joia brasileira, o Ajax pede no mínimo 30 milhões de euros (cerca de 183 milhões de reais). No entanto, esse valor é considerado alto pelo Bayern de Munique. Já o São Paulo torce para que os holandeses aceitem uma proposta acima dos 16 milhões de euros (cerca de 97 milhões de reais).
Isso porque, quando o Tricolor aceitou a venda do jogador ao clube holandês, houve uma cláusula no contrato que o clube do Morumbi teria direito a 20% de uma negociação acima de 16 milhões de euros. Caso a negociação saia pelo valor pedido pelo Ajax, o São Paulo embolsaria 6 milhões de euros (cerca de 36 milhões de reais).
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Um dos principais jogadores do Ajax, Antony tem 46 jogos pela equipe holandesa, com dez gols e dez assistências. Pelo São Paulo, foram 37 jogos, com seis gols e quatro assistências. O jogador é um dos destaques da seleção olímpica do Brasil, que venceu a Alemanha na estreia por 4 a 2 nas Olimpíadas de Tóquio.