Bolada! Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de Antony

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O São Paulo está de olho em uma possível compensação financeira que pode ser importante para os cofres do clube. O atacante Antony, cria da base são-paulina e que atualmente defende o Ajax-HOL, desperta o interesse do Bayern de Munique-ALE, segundo a 'Sky Sports'. Para vender a joia brasileira, o Ajax pede no mínimo 30 milhões de euros (cerca de 183 milhões de reais). No entanto, esse valor é considerado alto pelo Bayern de Munique. Já o São Paulo torce para que os holandeses aceitem uma proposta acima dos 16 milhões de euros (cerca de 97 milhões de reais).

Isso porque, quando o Tricolor aceitou a venda do jogador ao clube holandês, houve uma cláusula no contrato que o clube do Morumbi teria direito a 20% de uma negociação acima de 16 milhões de euros. Caso a negociação saia pelo valor pedido pelo Ajax, o São Paulo embolsaria 6 milhões de euros (cerca de 36 milhões de reais).

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