Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bolada! Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de Antony

Bayern de Munique tem interesse na contratação do atacante do Ajax. Tricolor tem 20% de uma futura venda do jogador acima de 16 milhões de euros pelo atacante de 21 anos...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 13:11
Crédito: Divulgação
O São Paulo está de olho em uma possível compensação financeira que pode ser importante para os cofres do clube. O atacante Antony, cria da base são-paulina e que atualmente defende o Ajax-HOL, desperta o interesse do Bayern de Munique-ALE, segundo a 'Sky Sports'. Para vender a joia brasileira, o Ajax pede no mínimo 30 milhões de euros (cerca de 183 milhões de reais). No entanto, esse valor é considerado alto pelo Bayern de Munique. Já o São Paulo torce para que os holandeses aceitem uma proposta acima dos 16 milhões de euros (cerca de 97 milhões de reais).
Isso porque, quando o Tricolor aceitou a venda do jogador ao clube holandês, houve uma cláusula no contrato que o clube do Morumbi teria direito a 20% de uma negociação acima de 16 milhões de euros. Caso a negociação saia pelo valor pedido pelo Ajax, o São Paulo embolsaria 6 milhões de euros (cerca de 36 milhões de reais).
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Um dos principais jogadores do Ajax, Antony tem 46 jogos pela equipe holandesa, com dez gols e dez assistências. Pelo São Paulo, foram 37 jogos, com seis gols e quatro assistências. O jogador é um dos destaques da seleção olímpica do Brasil, que venceu a Alemanha na estreia por 4 a 2 nas Olimpíadas de Tóquio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados