Bolada! Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de Antony

O São Paulo está de olho em uma possível compensação financeira que pode ser importante para os cofres do clube. O atacante Antony, cria da base são-paulina e que atualmente defende o Ajax-HOL, desperta o interesse do Manchester United-ALE, segundo o 'The Sun'.GALERIAAlan Kardec ficou livre no mercado: veja 25 jogadores que estão sem clube

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De acordo com a publicação, o atleta de 22 anos será contratado pelo clube inglês por € 60 milhões (aproximadamente R$ 300 milhões). Já o São Paulo torce para que os holandeses aceitem uma proposta acima dos 16 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões).