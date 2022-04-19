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futebol

Bolada! Veja quanto o São Paulo pode receber por possível venda de Antony

Manchester United tem interesse na contratação do atacante do Ajax. Tricolor tem 20% de uma futura venda do jogador acima de 16 milhões de euros pelo atacante de 22 anos
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Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 14:13
O São Paulo está de olho em uma possível compensação financeira que pode ser importante para os cofres do clube. O atacante Antony, cria da base são-paulina e que atualmente defende o Ajax-HOL, desperta o interesse do Manchester United-ALE, segundo o 'The Sun'.GALERIAAlan Kardec ficou livre no mercado: veja 25 jogadores que estão sem clube
TABELA Veja a tabela da Copa do Brasil 2022!
De acordo com a publicação, o atleta de 22 anos será contratado pelo clube inglês por € 60 milhões (aproximadamente R$ 300 milhões). Já o São Paulo torce para que os holandeses aceitem uma proposta acima dos 16 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões).
Ou seja, caso a venda aconteça, o São Paulo pode lucrar algo em torno de 10,9 milhões de euros (cerca de R$ 54,9 milhões). Vale ressaltar que esses valores são aproximados.

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