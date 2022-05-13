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futebol

Bola parada se torna arma do São Paulo na temporada; veja números

Em 2022, 32% dos gols marcados saíram em cobranças de pênaltis, escanteios e falta...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 07:00
O São Paulo tem na bola parada um forte aliado em 2022 até o momento. Isso porque o time comandado por Rogério Ceni marcou, dessa forma, 16 dos 50 gols do time nesta temporada. Inclusive, na vitória sobre o Juventude por 2 a 0, pela Copa do Brasil, o primeiro gol, anotado por Arboleda, saiu após cobrança de escanteio de Igor Vinícius.
GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo
TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil Só neste ano, foram sete gols marcados em cobranças de pênaltis, oito após cobranças de escanteio, e um em cobrança de falta, o equivalente a 32% das bolas na rede da equipe até aqui, números importantes e que vêm ajudando a equipe a chegar longe nos torneios que disputa.
Atualmente, o Tricolor está em três competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas os gols válidos pelo Campeonato Paulista também entram nesta lista das bolas paradas. A Copa do Brasil, aliás, é um sonho, já que o Tricolor não possui nenhuma taça desta competição.
Uma das táticas de Rogério Ceni para atuar em bom nível em meio a tantos jogos e viagens é fazer um rodízio de jogadores. O treinador tem optado em diversificar suas peças de acordo com a necessidade e adversário. Agora, o Tricolor terá uma pausa nas viagens e atuará na capital paulista nos próximos cinco jogos - quatro deles em casa e um em Itaquera.Agora, o Tricolor volta suas forças para o Campeonato Brasileiro. O time recebe o Cuiabá domingo, no Estádio do Morumbi, às 16h, pela sexta rodada. Atualmente, a equipe ocupa a sétima posição da tabela, com oito pontos.
Crédito: OzagueiroArboledamarcouoprimeirogoldoSãoPaulocontraoJuventude(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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