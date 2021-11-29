Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bola de Ouro 2021: veja quais jogadores foram premiados pela France Football

Revista francesa entregou a famosa premiação nesta segunda-feira, em Paris...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 18:13
Nesta segunda-feira, a revista France Football voltou a entregar sua lendária e famosa Bola de Ouro como premiação para os melhores jogadores da temporada 2020/2021 depois dois anos, já que não houve cerimônia em 2020 por conta da pandemia.
Além da premiação principal da Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo entre os homens, que neste ano ficou com Lionel Messi pela sétima vez na carreira, dessa vez superando Robert Lewandowski e Jorginho, que completaram o 'pódio', a France Football também entregou outros prêmios nesta segunda. Veja mais:
BOLA DE OURO FEMININA: Alexia Putellas, meia-atacante do Barcelona, conquistou a premiação após vencer a Champions League, La Liga e a Copa da Rainha.
Crédito: MessilevousuasétimaBoladeOurodacarreira(Foto:FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana
Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados