Bola de Ouro 2021: veja quais jogadores foram premiados pela France Football

Nesta segunda-feira, a revista France Football voltou a entregar sua lendária e famosa Bola de Ouro como premiação para os melhores jogadores da temporada 2020/2021 depois dois anos, já que não houve cerimônia em 2020 por conta da pandemia.

Além da premiação principal da Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do mundo entre os homens, que neste ano ficou com Lionel Messi pela sétima vez na carreira, dessa vez superando Robert Lewandowski e Jorginho, que completaram o 'pódio', a France Football também entregou outros prêmios nesta segunda. Veja mais:

BOLA DE OURO FEMININA: Alexia Putellas, meia-atacante do Barcelona, conquistou a premiação após vencer a Champions League, La Liga e a Copa da Rainha.