Bola de Ouro 2021: saiba quem são os favoritos e onde assistir ao evento

Depois de adiar uma das premiações mais importantes do mundo do futebol em 2020 por conta da pandemia, a France Football entregará nesta segunda-feira (29), às 16h30 (de Brasília), em cerimônia no Théâtre du Chatelet, em Paris, a sua lendária honraria da Bola de Ouro para o melhor jogador de 2020/2021. A ESPN Brasil transmite o evento ao vivo.O prêmio, que entre 2009 e 2015 foi unificado com o Fifa The Best, voltou a ser entregue de forma integral pela France Football a partir de 2016 tem dois grandes favoritos para conquistar o troféu, e dois nomes como azarões.

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ROBERT LEWANDOWSKIO polonês, que conquistou o Fifa The Best de 2020/2021, era um dos favoritos a levar também a Bola de Ouro, mas ficou sem saber se desbancaria Messi já que o evento não aconteceu. A prova real para o atacante do Bayern de Munique será nesta segunda.

KANTÉ E JORGINHOEmbalados por um Chelsea vibrante e que conquistou a Champions 2020/2021, a dupla de volantes dos Blues corre por fora para conquistar a Bola de Ouro. O ítalo-brasileiro tem como um ponto que pesa a seu favor o título da Eurocopa com a Itália, sendo um dos jogadores mais importantes da equipe durante toda a competição. Do seu lado, Kanté tem como fator decisivo as suas grandes atuações nos jogos decisivos do Chelsea na reta final de Champions, que culminaram na segunda conquista do clube na história.Jorginho e Kanté foram destaques do Chelsea (AFP)QUEM SÃO OS OUTROS INDICADOS AO PRÊMIO?​- Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)- Kylian Mbappé (PSG)- Mohamed Salah (Liverpool)- Riyad Mahrez (Manchester City)- Harry Kane (Tottenham)- Erling Haaland (Borussia Dortmund)- Leonardo Bonucci (Juventus)- Mason Mount (Chelsea)- Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)- Karim Benzema (Real Madrid)- Phil Foden (Manchester City)- Raheem Sterling (Manchester City)- Nicolò Barella (Inter)- Bruno Fernandes (Manchester United);- Pedri (Barcelona)- Luka Modric (Real Madrid)- Giorgio Chiellini (Juventus)- Kevin De Bruyne (Manchester City)- Neymar (PSG)- Ruben Dias (Manchester City)- Lautaro Martínez (Inter)- Simon Kjaer (AC Milan)- Cesar Azpilicueta (Chelsea)- Romelu Lukaku (Inter/Chelsea)- Gerard Moreno (Villarreal)- Luis Suárez (Atlético de Madrid)

TROFÉU YASHIN (MELHOR GOLEIRO)- Gianluigi Donnarumma (AC Milan / Paris Saint-Germain)- Ederson (Manchester City)- Kasper Schmeichel (Leicester City)- Édouard Mendy (Chelsea)- Thibaut Courtois (Real Madrid)- Keylor Navas (PSG)- Emiliano Martínez (Aston Villa)- Manuel Neuer (Bayern de Munique)- Jan Oblak (Atlético de Madrid)- Samir Handanovic (Inter)​TROFÉU KOPA (MELHOR SUB-21)- Mason Greenwood (Manchester United)- Bukayo Saka (Arsenal)- Pedri (Barcelona)- Jeremy Doku (Rennes)- Ryan Gravenberch (Ajax)- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)- Jude Bellingham (Borussia Dortmund)- Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

BOLA DE OURO FEMININAAlém da premiação para os homens, a France Football também entregará nesta segunda a Bola de Ouro para as mulheres. Veja as indicadas:

- Stina Blackstenius (Häcken)- Kadidiatou Diani (PSG)- Christiane Endler (PSG/Lyon)- Magdalena Eriksson (Chelsea)- Jessie Fleming (Chelsea)- Pernille Harder (Chelsea)- Jennifer Hermoso (Barcelona)- Marie-Antoinette Katoto (PSG)- Sam Kerr (Chelsea)- Fran Kirby (Chelsea)- Ashley Lawrence (PSG)- Lieke Martens (Barcelona)- Samantha Mewis (Manchester City/North Carolina Courage)- Vivianne Miedema (Arsenal)- Sandra Paños (Barcelona)- Irene Paredes (PSG/Barcelona)- Alexia Putellas (Barcelona)- Wendie Renard (Lyon)- Christine Sinclair (Portland Thorns)- Ellen White (Manchester City)