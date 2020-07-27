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futebol

Boia e Helinho aproveitam chance no São Paulo e festejam gols

Paulinho Boia precisou de apenas quatro minutos em campo para marcar um golaço, seu primeiro com a camisa do São Paulo. Helinho quebrou jejum de 29 partidas...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 23:13

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 23:13
Crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Os garotos Paulinho Boia e Helinho, revelações das categorias de base do São Paulo, aproveitaram bem a oportunidade oferecida por Fernando Diniz neste domingo. Os dois marcaram gol na vitória da equipe reserva do Tricolor sobre o Guarani, por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.
Paulinho Boia, de volta à rotina do elenco principal após empréstimos a Portimonense e São Bento, além de um período de treinos em horários alternativos após ser reprovado nos exames médicos antes de assinar contrato com o Cruz Azul, também por empréstimo, precisou de apenas quatro minutos após sair do banco nesta tarde para anotar um golaço em chute colocado. Na quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, ele havia perdido uma chance em lance parecido.- Quinta-feira eu entrei no jogo e tive uma jogada parecida, podia ter chapado melhor e não saiu do jeito certo. Hoje saiu. Tinha conversado com a minha mãe e com a minha namorada. Quinta foi aniversário da minha mãe e eu estava devendo um presente para ela. Ela não sabia o que era, eu falei que estava vindo (risos). Tem que ser confiante, tem que mentalizar: "gol, gol, gol". Tem que acostumar. É isso, agradecer a Deus, gratidão demais - disse o camisa 38, que soma nove partidas pelo clube e marcou seu primeiro gol. Já Helinho foi às redes pela segunda vez como profissional. A primeira havia sido em sua estreia, contra o Flamengo, em novembro de 2018. Eram 29 partidas de jejum desde então.
- O goleiro balançou para o lado direito dele, eu falei: "ah, vou chutar rasteirinho ali que o gramado está molhado". Saí para o abraço (risos). O grupo tem que estar em primeiro lugar, independentemente da ocasião - declarou o camisa 37, que começou como titular. O São Paulo classificou-se em primeiro do grupo e vai jogar contra o Mirassol, pelas quartas de final, no Morumbi. A Federação Paulista ainda não confirmou data e horário da partida, que será quarta ou quinta.

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