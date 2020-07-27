Boia e Helinho aproveitam chance no São Paulo e festejam gols

Paulinho Boia, de volta à rotina do elenco principal após empréstimos a Portimonense e São Bento, além de um período de treinos em horários alternativos após ser reprovado nos exames médicos antes de assinar contrato com o Cruz Azul, também por empréstimo, precisou de apenas quatro minutos após sair do banco nesta tarde para anotar um golaço em chute colocado. Na quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, ele havia perdido uma chance em lance parecido.- Quinta-feira eu entrei no jogo e tive uma jogada parecida, podia ter chapado melhor e não saiu do jeito certo. Hoje saiu. Tinha conversado com a minha mãe e com a minha namorada. Quinta foi aniversário da minha mãe e eu estava devendo um presente para ela. Ela não sabia o que era, eu falei que estava vindo (risos). Tem que ser confiante, tem que mentalizar: "gol, gol, gol". Tem que acostumar. É isso, agradecer a Deus, gratidão demais - disse o camisa 38, que soma nove partidas pelo clube e marcou seu primeiro gol. Já Helinho foi às redes pela segunda vez como profissional. A primeira havia sido em sua estreia, contra o Flamengo, em novembro de 2018. Eram 29 partidas de jejum desde então.