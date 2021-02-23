Boeck quer vitória do Fortaleza no encerramento do Brasileirão

Crédito: Goleiro é um dos mais experientes no elenco do Fortaleza (Divulgação / Fortaleza

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima da equipe no duelo com o Fluminense nesta quarta-feira, fora de casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ele destacou a importância do confronto, que vai encerrar a disputa.

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'É o último jogo da temporada 2020 e queremos vencer para encerrarmos bem. O grupo quer fazer uma grande partida durante os noventa minutos para sair com um grande resultado diante do Fluminense', disse.

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Para o arqueiro, o fato do Leão permanecer na Série A será muito importante.