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futebol

Boeck quer vitória do Fortaleza no encerramento do Brasileirão

Goleiro é uma das lideranças do elenco e espera um término de competição mais tranquilo...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 19:12
Crédito: Goleiro é um dos mais experientes no elenco do Fortaleza (Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima da equipe no duelo com o Fluminense nesta quarta-feira, fora de casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ele destacou a importância do confronto, que vai encerrar a disputa.
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'É o último jogo da temporada 2020 e queremos vencer para encerrarmos bem. O grupo quer fazer uma grande partida durante os noventa minutos para sair com um grande resultado diante do Fluminense', disse.
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Para o arqueiro, o fato do Leão permanecer na Série A será muito importante.
'A permanência do Fortaleza na Série A será muito importante para o clube. Lutamos muito para que isso aconteça nesta rodada final do Brasileirão'.

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