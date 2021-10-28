Boeck fala sobre 'orgulho' após queda do Fortaleza

'Acima de tudo, a gente sente um orgulho muito grande de ter representado esse clube, a nossa região, chegar tão longe perante as forças do nosso futebol. Fica aquele gostinho de que poderia ter feito um pouquinho mais, mas sabemos da grandeza que é o Atlético-MG, da qualidade do plantel. Hoje (quarta-feira) faltou só essa vitória para a gente poder também coroar o nosso torcedor, que faz a festa e nos apoia’, afirmou ao Premiere.