Boeck fala sobre 'orgulho' após queda do Fortaleza

Após a queda na semifinal da Copa do Brasil, a torcida do Fortaleza bateu palma ao elenco de Pablo Vojvoda pela campanha no torneio nacional.
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Um dos líderes do elenco, o goleiro Marcelo Boeck, citou o orgulho em relação aos companheiros e agradeceu o carinho da torcida na Arena Castelão.
'Acima de tudo, a gente sente um orgulho muito grande de ter representado esse clube, a nossa região, chegar tão longe perante as forças do nosso futebol. Fica aquele gostinho de que poderia ter feito um pouquinho mais, mas sabemos da grandeza que é o Atlético-MG, da qualidade do plantel. Hoje (quarta-feira) faltou só essa vitória para a gente poder também coroar o nosso torcedor, que faz a festa e nos apoia’, afirmou ao Premiere.
Agora, sem a Copa do Brasil pela frente, o Fortaleza mira no Campeonato Brasileiro onde busca a vaga na Libertadores da América.