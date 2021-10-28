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futebol

Boeck fala sobre 'orgulho' após queda do Fortaleza

Goleiro do Leão elogiou companheiros e torcida pela campanha e festa nas arquibancadas após a eliminação na Copa do Brasil...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 01:05

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 01:05
Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
Após a queda na semifinal da Copa do Brasil, a torcida do Fortaleza bateu palma ao elenco de Pablo Vojvoda pela campanha no torneio nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos líderes do elenco, o goleiro Marcelo Boeck, citou o orgulho em relação aos companheiros e agradeceu o carinho da torcida na Arena Castelão.
'Acima de tudo, a gente sente um orgulho muito grande de ter representado esse clube, a nossa região, chegar tão longe perante as forças do nosso futebol. Fica aquele gostinho de que poderia ter feito um pouquinho mais, mas sabemos da grandeza que é o Atlético-MG, da qualidade do plantel. Hoje (quarta-feira) faltou só essa vitória para a gente poder também coroar o nosso torcedor, que faz a festa e nos apoia’, afirmou ao Premiere.
Agora, sem a Copa do Brasil pela frente, o Fortaleza mira no Campeonato Brasileiro onde busca a vaga na Libertadores da América.

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